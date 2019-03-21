Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Norveç'in en büyük online kitap satış mağazası Adlibris'te, ülkede 2011'de 77 kişiyi katleden terörist Anders Behring Breivik'in ırkçı manifestosu "2083 Avrupa Bağımsızlık Bildirgesi"nin satıldığı ortaya çıktı.

Norveç devlet televizyonu NRK, Breivik'in hapishanede geçen sene yazdığı ırkçı metinlerinden oluşan "2083 Avrupa Bağımsızlık Bildirgesi"nin basılarak Adlibris sitesi üzerinden online satıldığını duyurdu.

Skandalın ortaya çıkmasından sonra NRK'ye açıklamada bulunan Adlibris'in Satış Müdürü Sakari Luovio, kitabın kendi online mağazalarında satışa sunulmasını "çok korkunç bir durum" olarak nitelendirdi.

Kitabın satışını hemen durdurduklarını söyleyen Luovio, "Söz konusu kitabın sistemimiz üzerinden satıldığından haberimiz olunca hemen duruma müdahale ettik. Bu zamana kadarki satışlardan elde edilen gelirleri de bir hayır kurumuna bağışlayacağız." ifadesini kullandı.

Satıştaki kitapların online mağazalarına farklı internet siteleri tarafından yüklendiğini aktaran Luovio, "15 milyondan fazla kullanıcı var ve sayfamıza satış için kitap ekleyebiliyorlar. Bu kadar kişinin eklediği kitapları tek tek kontrol etmemiz zor ancak şikayet olursa sakıncalı kitapları kaldırıyoruz." dedi.

Luovio, Breivik'in kitabının sistemleri üzerinden yeniden satışa sunulabileceğine işaret ederek, "Bu kitabın bir daha dolaşıma sokulmayacağını garanti edemiyoruz. Şu anda bu tür yayınları anında engelleyecek bir sistemimiz yok." şeklinde konuştu.

Anders Behring Breivik, Temmuz 2011'de başkent Oslo'da ve Norveç'e bağlı Utoya Adası'ndaki gençlik kampına düzenlediği terör saldırılarında 77 kişiyi öldürmüş, 242 kişiyi yaralamıştı.

Çoğu çocuk 77 kişinin katili 37 yaşındaki Breivik, Norveç'te en yüksek ceza olan 21 yıla mahkum edilmişti.