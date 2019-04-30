Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burada, Irak ile yeni sınır kapısının açılmasının önemine temas eden Çavuşoğlu, bunun hem Bağdat hem de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) için yararlı olacağını söyledi. Çavuşoğlu “Ovaköy’de sınır kapısı açılması hem Irak hem IKBY için yararlıdır. İş adamlarımızın faaliyetlerini destekliyoruz. 20 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak istiyoruz. Irak’ın ve bölgenin gerçek anlamda ticarette bir merkez olması için bu kapının açılması gerekiyor. Irak’ın Körfez ile Avrupa arasında Türkiye üzerinden bir ticaret merkezi olabilmesi için bizim ikinci bir kapıya ihtiyacımız var” dedi. Mesut Barzani yönetiminin bağımsızlık referandumundan sonra Türkiye ile Kuzey Irak yönetimi arasında ipler kopma noktasına gelmiş; Ankara, Habur’a alternatif olarak Suriye-Irak- Türkiye sınırındaki Ovaköy’de kapı açılmasını gündeme taşımıştı.

SÜLEYMANİYE MESAJI

Bakan Çavuşoğlu, Celal Talabani’nin oğlu Kubat Talabani’yi de kabul etti. Dışişleri Bakanı, “Irak’ın tüm bölgeleri ve gruplarıyla ilişkilerimiz ilerliyor. Özel sektör, iş adamlarımızla Süleymaniye’de de daha görünür olacağız” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu ziyaret çerçevesinde Erbil’de Irak Türkmen Cephesi yetkilileriyle bir araya geldi. Çavuşoğlu şunları söyledi: Irak’taki Türkmenler, Irak içinde üçüncü en büyük etnik grup. Diğer taraftan Irak’ta yaşayan Türkmenler Irak’a, Irak devletine ne kadar bağlı olduklarını her zaman göstermişlerdir ve özellikle DEAŞ’a karşı mücadelede devletine ve vatanına nasıl sahip çıktıklarını herkes görmüştür.

Türkmen kardeşlerimizin de sürece dahil olması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da tüm muhataplarına, (Irak) Cumhurbaşkanına, Meclis Başkanına da iletmiştir.