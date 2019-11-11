Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okulda dersliklerdeki duvarların, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve diğer örgüt üyelerinin posterleriyle donatılması göze çarpıyor. Barış Pınarı Harekatı’nda kurtarılan Resülayn’daki okulun içerisinde kamuflaj, kask ve kalkan gibi çok sayıda askerî malzemenin bulunması da dikkati çekiyor. YPG/PKK, Barış Pınarı Harekâtı’nda sivillere ait evlerin yanı sıra ibadethanelere de yuvalanarak, Türkiye topraklarına saldırılar düzenlemişti. Kurtarılan yerleşimlerde, evlerin ve kiliselerin avlularına kurulmuş havan topu düzenekleri bulunmuştu. Teröristlerin, Ermeni ve Süryani kiliselerini karargâh olarak kullandığı, içlerini örgüte ait flama ve resimler asarak kirlettiği görülmüştü. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Millî Ordusu (SMO) ise harekât sırasında söz konusu yerlerden saldırı düzenlenmesi karşısında sivillere, evlerine ve ibadethanelerine yönelik hassasiyeti nedeniyle bu noktalara mukabelede bulunmamıştı. Öte yandan Türkiye’nin onardığı Tel Abyad’daki Ermeni Kilisesi ibadete açıldı.