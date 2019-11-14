Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolivya’da muhalefetin sokak gösterileri ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales’in istifa etmesinin ardından ülke 90 gün içinde erken seçime gidecek. Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinde (ALP) düzenlenen oturumda oy çokluğunun sağlanamamasına rağmen, Meclis’in üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez geçici devlet başkanlığı görevine getirildi. Başkent La Paz’da Morales destekçileri sokak eylemlerini sürdürürken, ALP’de düzenlenen oturumda Morales’in liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi Partisi mensupları katılmadığı için oy çokluğu çıkmadı. Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman ve ordu komutanları da Anez’in geçici devlet başkanlığını tanıdıklarını açıkladı.



MORALES: SİNSİ DARBE

Meksika’ya sığınan Evo Morales ise “Meksika Devlet Başkanı benim hayatımı kurtardı, bunun için minnettarız. 9 Kasım Cumartesi günü Cochabamba’ya geldiğimde ordudan bir güvenlik görevlisi, beni teslim edene 50 bin dolar ödül verileceğine dair yazılan mesajları bana gösterdi” dedi. Morales, Anez’in geçici devlet başkanı ilan edilmesine ilişkin “Bu, Bolivya anayasası ve yasama meclisi normlarına aykırı. Tarihin en sinsi ve kötü darbesi yapıldı” ifadesini kullandı.



“TEK SUÇUM YERLİ OLMAK”

Siyaseti bırakmayacağını vurgulayan Morales “Yaşadığım müddetçe mücadeleye etmeye devam edeceğim. Tek suçum yerli olmak. Bizim en büyük günahımız ideolojik olarak anti-emperyalist olmamız. Bütün dünya şunu bilsin, bu darbe yüzünden ideolojimi değiştirmeyeceğim ve düşük seviyeden gelenlerle çalışmayı bırakmayacağım” dedi.