İstanbul'da, iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e yükseldi. Hafta içinin klasikleşen trafik çilesinde dün ise günün aynı saatlerinde yoğunluk yüzde 83'tü.

İstanbul'da, haftanın üçüncü iş günü akşam saatlerinde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı.

Kentte mesai bitimi ve okulların dağılmasıyla etkili olan trafik yoğunluğu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli ve buralara bağlanan yollarda araçlar ağır ilerliyor.

HER İKİ YÖN DE KİLİT!

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Okmeydanı ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bahçelievler, Merter ve Cevizlibağ'da da bazı bölgelerde yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda ise Edirne istikametinde Esenler'de başlayan trafik Esenyurt'a kadar devam ediyor. Hasdal ve Seyrantepe'de yoğunlaşan trafik ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar sürüyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda yoğunluk Ankara istikametinde Göztepe'den Kartal'a kadar sürüyor.

TEM Otoyolu'nda ise Sancaktepe ile Sultanbeyli arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

BATIKAN ALTAŞ

