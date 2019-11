Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA - Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han, Hindistan’ın, 5 Ağustos’ta Cammu Keşmir’e yönelik BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla özel statü sağlayan anayasanın 370’inci maddesini kaldırmasının ardından bölgede yaşanan gerilimi anlattı.

Gazetemize konuşan Cumhurbaşkanı Han “Hindistan’ın ablukaya başladığı 5 Ağustos’tan bu yana Keşmir’de tam bir felaket yaşanıyor. Durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Özgürlük isteyen tüm siyasi liderler tutuklandı ve işkence görüyor. Tüm dünyanın gözü önünde insan hakları ihlalleri yaşanıyor. Keşmirli gençler kaçırılıyor. Hindistan’ın baskıları sürerken, Keşmirlilerin tepkisi de giderek büyüyor. Bütün bölgede her gün protestolar ve çatışmalar yaşandığını, Hint güçlerinin geceleri ya da günün erken saatlerinde evlere baskınlar düzenlediğini görüyoruz. Hazırlanan bir raporda ‘Yaşları 12’ye kadar inen 13 binden fazla genç erkek kaçırıldı ve Hint hapishanelerine gönderildi’ deniliyor” ifadelerini kullandı.



SAVAŞIN EŞİĞİNDEYİZ

Pakistan ve Hindistan’ın savaşın eşiğine geldiğini söyleyen Han “Hindistan, işgal altındaki Keşmir halkına 900 bin işgalci güç ile sistematik bir şekilde saldırıyor. Hindistan Başbakanı ve Millî Savunma Bakanı da doğrudan Pakistan’a ve Keşmir’e saldırı düzenlenebileceğini ve Pakistan’a karşı nükleer silah kullanmakta tereddüt etmeyeceklerini ifade etti. Bu yüzden zorunlu olarak Hindistan ile savaşın eşiğindeyiz diyebilirim. Hindistan, Pakistan’a veya Azad Keşmir’e saldırırsa kendimizi korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.



TÜRKİYE’YE MİNNETTARIZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a 5 Ağustos’un hemen arkasından güçlü bir destek açıklaması ve BM Genel Kurulundaki konuşması için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Han “Türkiye’nin samimi ve ilkeli duruşuna minnettarız. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da bakanlar değil tüm Türk halkı Keşmir’in kendi geleceğini belirleme hakkına destek oluyor. Azad Cammu ve Keşmir’in ise Türkiye’yle özel bir ilişkisi var. Türkiye’de herkese Keşmir ve Pakistan ile güçlü bir dayanışma gösterdiği için şükranlarımı sunuyorum. Türkiye, Keşmir’de önemli yatırımlar da yapıyor. Ayrıca TİKA da önemli projeleriyle katkı sunuyor. Azad Keşmir olarak, Türkiye’nin katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



İPEK YOLU’NDA BİZ DE VARIZ

Bir kuşak bir yol projesi kıtaları birbirine bağlayan devasa bir proje olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Han “17’den fazla ülkenin içinde yer aldığı bu projeyi destekliyoruz. Pakistan ile doğrudan alakalı olan proje de biz de yer alıyoruz. Projenin bir parçası olarak barajlar ve elektrik projelerini yapıyoruz. Proje kapsamında özel bir sanayi bölgesi kurulması da planlanıyor” dedi.



Uluslararası topluma çağrı

Önümüzdeki dönemde uluslararası topluma Hindistan’ın baskılarını durdurmaları için çağrıda bulunacaklarını söyleyen Azad Keşmir Cumhurbaşkanı Han “BM İnsan Hakları Konseyi, Avrupa Birliği parlamentosu STK’lar ve insan hakları örgütlerinin Keşmir konusunda duyarlı olmalarını sağlayacağız. Uluslararası medya ve Batı son yıllarda Keşmir konusunda Hindistan’ı eleştirmeye başladı. Bölgede soykırım olduğunu, Hindistan’ın insanlara baskısı yaptığı ve savaş suçu işlediği’ üzerinde duruyorlar. Hindistan’ın uluslararası hukuku çiğnediğine vurgu yapıyorlar” dedi.