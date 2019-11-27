Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği Uyuşturucu Raporu’nda, terör örgütü PKK’nın Avrupa’da organize suçlara ve uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı bir defa daha ortaya konuldu. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) ve Europol tarafından “2019 AB Uyuşturucu Piyasası Raporu” yayımlandı. Avrupalıların her sene uyuşturucuya perakende seviyesinde en az 30 milyar avro harcadığına işaret edilen raporda “Bu durum, uyuşturucu piyasasını AB’deki organize suç örgütleri için önemli bir gelir kaynağı hâline getiriyor” ifadesi kullanıldı. Raporda, 2002’den beri AB’nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK’nın AB’de “Organize suça karıştığı ve uyuşturucu ticareti yaptığı” vurgulandı.

Daha önceki Europol raporlarında, bölücü terör örgütü PKK’nın, uyuşturucudan yıllık 1,5 ila 3 milyar dolar gelir elde ettiği belirtilmişti. Çocukları ve gençleri uyuşturucu batağına sürükleyen terör örgütü, bu alandan kazandığı parayla silah satın alıyor.

“TÜRKİYE, KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR”

Balkan rotasının, eroinin AB’ye ulaştırılmasında hâlen temel rota olduğu belirtilen raporda “Bu sebeple Türkiye, eroinin AB pazarına ulaşmasının engellenmesinde kritik önem taşımaya devam etmektedir” değerlendirmesine yer verildi. Raporda, Avrupa genelinde uyuşturucuya ödenen paranın yüzde 39’unun kenevire, yüzde 31’inin kokaine, yüzde 25’inin eroine, yüzde 5’inin amfetaminler ve ekstaziye harcandığı belirtildi.

Rapor Avrupa Birliği’nin çelişkisini de ortaya koydu. Avrupa’yı zehirlediği rapor edilen terör örgütü PKK, başta Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde rahatlıkla faaliyet gösteriyor.