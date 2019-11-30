Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Longaric’in “Diplomatik ilişkilerin devam etmesinin her iki taraf için de olumlu olacak” sözlerine İsrailli mevkidaşı Israel Katz “Memnuniyetle karşıladık” cevabını verdi. İsrail ile Bolivya arasındaki diplomatik ilişkiler, 2009’da İsrail’in Gazze’ye düzenlediği büyük operasyon sırasında askıya alınmıştı. Eski Devlet Başkanı Evo Morales, İsrail’in operasyonlarını, “soykırım” olarak nitelendirip, ilişkileri koparma kararı almıştı. Morales, saldırıları protesto etmek amacıyla iki ülke arasında uzun süreli vize muafiyeti anlaşmasını iptal etmişti. Morales, 2010 yılında ise Filistin’i resmen tanıdığını açıklamıştı. Bolivya’daki geçici hükûmet birkaç gün önce de 11 sene sonra ABD’ye büyükelçi atama kararı almıştı.

Serkan Bayar LAPAZ İHA

