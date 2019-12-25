Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber sitesi Daily Beast, Dışişleri Bakanlığının, Türkiye’ye S-400 füze savunma sistemi sebebiyle müeyyide öngören ve Senato’nun onayını bekleyen yasa tasarısına ilişkin senatörlere gönderdiği yedi sayfalık notu ele geçirdi. Notta, tasarının yasalaşması durumunda Türkiye-ABD savunma ticaretinin tamamen sona ereceği belirtiliyor. Yasayla Türkiye-Rusya ilişkisinin daha ileri gideceği ya da Türkiye’nin silahlar için “diğer düşman silah tedarikçilerine” yönelebileceğine dikkat çekilerek “Bu yasa aynı zamanda, Türkiye’ye NATO’dan dışlanmış gibi davranmaktır” değerlendirmesinde bulunuldu. Senato ile Temsilciler Meclisindeki iki ayrı müeyyide tasarısının Senato Genel Kurulu’nda kabul edilmesi hâlinde Trump’ın önüne gitmeden önce birleştirilmesi gerekiyor.