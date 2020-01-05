Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinde başkentin kalbi konumundaki Şehitler Meydanı’nda toplanan Trabluslular, Hafter saflarındaki milis ve paralı askerlerin gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi. Trabluslular, meydanda kurulan sahneden, Libya’nın yasal temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükûmetine (UMH) verdiği destek dolayısıyla Türkiye’ye teşekkürlerini ve tezkerenin kabul edilmesinden duydukları sevinci ifade etti. Meydanı dolduran kalabalık Hafter’i destekleyen ülkelere ise tepki gösterdi. Trabluslular söz konusu ülkelerin liderlerinin üzerinde çarpı işareti bulunan posterlerini yerlere serdi. Birleşmiş Milletleri (BM) Trablus’ta yaşananlara karşı kayıtsız kalmakla suçlayan Libyalılar, Hafter’e destek veren ülkeler aleyhine sloganlar attı. Meydanda, Türk bayrağının yanı sıra Cezayir ve Tunus bayrakları yer aldı. Trabluslu Fethi Saad (63) “Türkiye’ye, Türk halkına ve Türkiye Cumhurbaşkanı’na bağımsızlığı, demokrasiyi ve hürriyeti savunduğu için teşekkür ediyoruz” dedi.