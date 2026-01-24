TOKİ Giresun kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Giresun 500 bin konut kura çekiliş tarihi
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yürütülen TOKİ sosyal konut çalışmalarında kura çekimleri hız kesmeden devam ediyor. 2026 yılı takvimi doğrultusunda Giresun’da inşa edilecek 1.676 konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekiminin tarihi, saati ve yapılacağı yer vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Giresun’da yapılacak konutlar için kura süreci netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın paylaştığı takvimle birlikte, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimine ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı.
TOKİ GİRESUN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Giresun kura çekimi, 25 Ocak 2026 Pazar günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Kura, Giresun’da inşa edilecek toplam 1.676 sosyal konut için asil ve yedek hak sahiplerini belirlemek amacıyla noter huzurunda yapılacak. Çekilişin adresi Giresun Çotanak Konferans Salonu olarak açıklandı. Kura süreci, TOKİ’nin daha önceki çekilişlerinde olduğu gibi şeffaflık ilkesi doğrultusunda canlı yayınla kamuoyuna sunulacak.
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ Giresun kura sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından TOKİ’nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Aynı zamanda noter onayının ardından sonuçlar e-Devlet sistemi üzerinden de erişime açılacak. Hak sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak 1+1 ve 2+1 konutlar için asil ve yedek listelerde yer alıp almadıklarını sorgulayabilecek. Sonuçların kura günü içerisinde erişime açılması bekleniyor.
GİRESUN’DA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?
TOKİ tarafından açıklanan proje planlamasına göre Giresun genelinde 14 ilçede toplam 1.676 konut inşa edilecek. İlçe bazında konut dağılımı şu şekilde:
Merkez - 450
Bulancak - 100
Bulancak Kovanlık - 63
Çamoluk - 63
Çanakçı - 150
Doğankent - 50
Espiye - 100
Görele - 100
Güce - 100
Keşap - 80
Şebinkarahisar - 120
Tirebolu - 100
Yağlıdere - 100
Piraziz - 100