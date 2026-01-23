500 bin sosyal konut projesi kapsamında Aydın’da hayata geçirilecek projeler için gözler kura takvimine çevrildi. İlçe bazlı konut dağılımı ve kura sürecine ilişkin ayrıntılar başvuru yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, TOKİ Aydın kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Türkiye genelinde yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura maratonu sürerken, Aydın’da başvuru yapan binlerce kişi çekiliş takvimine odaklandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen süreçte Aydın genelinde çok sayıda ilçede konut inşa edilmesi planlanıyor.

TOKİ AYDIN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ Aydın kura çekimi, yayımlanan resmi takvime göre 24 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 13.30’da gerçekleştirilecek. Çekiliş, noter huzurunda ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda yapılacak olup sonuçlar aynı gün içerisinde ilan edilecek.

Kura çekiminin ardından hak sahibi olan asil ve yedek adaylar netleşecek. Süreç, TOKİ’nin resmi dijital kanalları üzerinden canlı yayın ve sonuç ekranları aracılığıyla kamuoyuna duyurulacak.

TOKİ Aydın kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte Aydın'da 500 bin konutun yapılacağı yerler

AYDIN 500 BİN KONUT NEREYE YAPILACAK?

500 bin sosyal konut projesi kapsamında Aydın’da konutlar il genelinde 17 farklı ilçede hayata geçirilecek. Proje kapsamında Efeler, Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar ve Yenipazar ilçeleri yer alıyor.

Efeler - 2.100

Bozdoğan - 65

Buharkent - 40

Çine - 300

Didim - 400

Germencik - 300

İncirliova - 300

Karacasu - 50

Karpuzlu - 50

Koçarlı - 550

Köşk - 75

Kuşadası - 800

Kuyucak - 100

Nazilli - 950

Söke - 750

Sultanhisar - 80

Yenipazar - 63

TOKİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından toki.gov.tr ve e-Devlet üzerinden ilan ediliyor. Başvuru yapan adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak hak sahipliği durumlarını sorgulayabiliyor. Ayrıca il bazında yayımlanan isim listeleri üzerinden asil ve yedek hak sahipleri ayrı ayrı görüntülenebiliyor. Sonuçların ardından sözleşme ve teslim takvimi TOKİ tarafından ayrıca duyurulacak.

500 BİN KONUT İLLERE GÖRE KURA SONUÇLARI

