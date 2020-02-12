Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’de son günlerde artan gerilim NATO Savunma Bakanları Toplantısında görüşülecek. Toplantı öncesi konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İdlib’deki güncel gelişmelerin ele alınacağını belirterek Esad rejimi ve Rusya’ya uluslararası hukuka uyma çağrısında bulundu. İdlib’deki saldırıları kınayan Stoltenberg, insanlara zulmeden Rusya destekli söz konusu saldırıların acilen son bulması gerektiğini vurguladı. Brüksel’deki NATO karargâhında iki gün sürecek toplantıda Türkiye’yi Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar temsil edecek. Bakan Akar’ın, toplantı kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.



ABD: ATEŞKES İLAN EDİLMELİ

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye’ye gelmeden önce ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Suriye’de derhal ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu. Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Derhâl ateşkes ilan edilmesi ve insani yardım kuruluşlarının kesintisiz bombardımanlardan kaçan yüz binlerce insanın acılarını hafifletmek amacıyla çatışmalardan etkilenen bölgelere tam erişiminin sağlanması çağrısında bulunuyoruz” ifadesi kullanıldı.



POMPEO: TÜRKİYE’NİN YANINDAYIZ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib’de şehit edilen Türk askerlerinin ailelerine başsağlığı dileyerek, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’i, Suriye’de atılacak adımları koordine etmek için Ankara’ya gönderdiğini bildirdi. Pompeo, “NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız” dedi.

Bu arada ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, dün akşam Ankara’ya geldi. Basın mensuplarına konuşan Jeffrey, ABD’nin NATO’daki müttefiği Türkiye’nin askerlerinin İdlib’de büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu, bu tehdidin Rusya ve Esad rejiminden geldiğini söyledi.

Jeffrey, “Biz Türk hükûmetiyle durumu gözden geçirmek ve Türkiye’ye mümkün olduğu kadar destek vermek istiyoruz” diye konuştu.



Sivilleri bombalayan helikopter düşürüldü

Suriyeli muhalifler İdlib’in Serakib ilçe merkezinin batısındaki Neyrab köyünde Esad rejimine ait helikopteri düşürdü. Sivilleri bombalarken düşürülen helikopterin pilotu ve beraberindeki iki rejim unsuru (Hava Pilot Tuğgeneral Şerif İzzeddin, Hava Pilot Binbaşı Şerif Hallak ve Hava Pilot Yüzbaşı Başar Samra) öldü. Muhalifler dün ayrıca Neyrab ile kuzeyindeki Afis köyü hattında rejime ait iki tankı imha ederken bir tank ve bir adet 23 mm uçaksavarı ele geçirdi. Yaşanan şiddetli çatışmaların ardından rejim unsurları Neyrab köyünden çekilmek zorunda kaldı. Esad rejimi ve destekçileri, ay başında Rusya’nın hava desteğiyle Serakib ilçe merkezi ve Neyrab ve Afis’in de aralarında olduğu bazı köylere hâkim olmuştu.



SÜLEYMANİ İLE AYNI KAREDE

Saldırıda ölen Suriye Hava Kuvvetlerinde görevli Pilot Binbaşı Şerif Hallak’ın, ABD saldırısında ölen İranlı Komutan Kasım Süleymani ile fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı