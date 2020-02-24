İdlib'in stratejik önemdeki Serakib ilçesine açılan Neyrab köyü, rejim güçleriyle şiddetli çatışmaların ardından ılımlı muhaliflerin kontrolüne girdi.
Neyrab köyü, ılımlı muhaliflerin kontrolü altında
24.02.2020 - 21:30 | Son Güncelleme: 24.02.2020 - 21:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İdlib'in stratejik önemdeki Serakib ilçesine açılan Neyrab köyü, rejim güçleriyle şiddetli çatışmaların ardından ılımlı muhaliflerin kontrolüne girdi.
Kaynak: AA
Etiketler : İdlib,Neyrab köyü,muhalif,
683717 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/683717.aspx
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