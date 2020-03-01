Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül’de Diyarbakır HDP binası önünde oturma eylemi başlattı. ‘Diyarbakır anneleri’nin direnişi devam ederken Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşayan Maide T. de aynı yola başvurdu. Acılı anne, hain örgüt tarafından alıkonulan 20 yaşındaki kızı Nilüfer T’ye kavuşmak için “Navende Kurdistaniyen li Berlin” adlı derneğin önüne gitti. Bundan böyle her cuma 16.00’da bir saat evlat nöbeti tutacağını belirten Maide T. “Kızım folklor öğrenmek için derneğe geliyordu. Beynini yıkamışlar. 12 Kasım’dan bu yana kayıp. Çocuğumu aradığım için ‘Medyaya gidersen kızını göremezsin. Seni öldürürüz’ diye tehdit ettiler. Ucunda ölüm de olsa vazgeçmeyeceğim” şeklinde konuştu. Çocukları terör örgütü tarafından kandırılan diğer ailelere de seslenen kadın “Avrupa’nın neresinde olursanız olun gelin hep beraber evlatlarımızın arkasında duralım” çağrısında bulundu.