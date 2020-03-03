Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. İki ATAK helikopteri teröristlerin olduğu düşünülen bölgeyi yoğun ateş altına aldı. Bölgede arazi taraması yapan bir uzman çavuş, teröristlerce araziye önceden yerleştirilmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı. Saldırının yeri ve zamanlaması dikkat çekti. İdlib’de Esad’ın yanında savaşan Hizbullah, Mehmetçiğin hedefi oldu. PKK’nın Doğubayazıt saldırısının arkasında İran’ın parmağı olabileceği değerlendiriliyor.
İran sınırında zamanlaması manidar saldırı
03.03.2020 - 02:46 | Son Güncelleme: 03.03.2020 - 02:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’de Mehmetçiğin yoğun operasyonları sonucu dağılan PKK, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü’ne ait zırhlı servis aracına roketli saldırı düzenlendi. Olayda bir kişi şehit düşerken 4 personel de ağır yaralandı.
Etiketler : ağrı,gürbulak sınır,ağrı saldırı,
685316 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/685316.aspx
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