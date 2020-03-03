Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. İki ATAK helikopteri teröristlerin olduğu düşünülen bölgeyi yoğun ateş altına aldı. Bölgede arazi taraması yapan bir uzman çavuş, teröristlerce araziye önceden yerleştirilmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı. Saldırının yeri ve zamanlaması dikkat çekti. İdlib’de Esad’ın yanında savaşan Hizbullah, Mehmetçiğin hedefi oldu. PKK’nın Doğubayazıt saldırısının arkasında İran’ın parmağı olabileceği değerlendiriliyor.