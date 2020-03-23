Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Ülke, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en zor krizle karşı karşıya” diyen Conte “Aldığımız önlemler ciddi ama başka alternatifimiz yok. Önlemlerin etkilerini görmek için zaman gerekiyor. Kurallara uyulmalı. Evde kalmalıyız” İfadelerini kullandı.

Başbakan Conte, ülkenin üreten motorunu yavaşlattıklarını ama tamamen durdurmadıklarını belirterek “Bu kolay bir karar değil. Sadece akıllı çalışma yöntemiyle ve ulusal üretimle ilgili olan üretim faaliyetlerinin yapılmasına izin vereceğiz” ifadesini kullandı. “Süpermarketlerde yarışa ya da kuyruğa gerek yok” diyen Conte, süpermarketlerin, gıda ürünleri satan dükkânların, eczanelerin, postane ve bankaların açık kalmaya devam edeceğini bildirdi. Başbakan Conte’nin açıkladığı yeni tedbirlerin 3 Nisan tarihine kadar olduğu belirtildi.

İspanya’da ise koronavirüs sebebiyle ölü sayısı bin 1.720’ye ulaştı. Başbakanı Pedro Sanchez “Henüz en kötüsü gelmedi” dedi. Ülkede 15 günlük olağanüstü hâl ilan edildiği duyurulmuştu.