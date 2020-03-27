Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birçok ülkenin kral ve kraliçesi de korunmak için sarayına kapandı. İsveç Kralı XVI. Carl Gustaf ve Kraliçe Silvia, virüs endişesiyle Stockholm’den ayrılarak Flen kentindeki bir saraya taşındı. Yetmiş bir yaşındaki Gustaf ve 76 yaşındaki eşi Silvia, kraliyet ailesiyle görüşmelerini video aracılığıyla gerçekleştiriyor. Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ve Kraliçe Azizah Aminah Maimunah Iskandariah da Istana Negara’da çalışan yedi kişide virüs tespit edilmesinin ardından kendilerini sarayda karantinaya aldı. Yapılan testin negatif çıkmasına rağmen kral ve eşine tedbir amacıyla 14 günlük karantina uygulanacağı ifade edildi.