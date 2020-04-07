Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüse yakalananların sayısı 6 bin 343’e ulaşırken yeni vakaların toplam 80 bölgede görüldüğüne dikkat çekildi. İki kişinin daha hayatını kaybetmesinin ardından toplam ölü sayısı 47’ye yükseldi. Öte yandan Rusya'da üç kilise papazında da koronavirüs tespit edildi. 29 Mart'ta yapılan ve çok sayıda kişinin katıldığı ayinlerde papazların birçok kişiyle temasta bulunduğu açıklandı. Ayine katılanların tespit edilmesinin zor olacağı vurgulanırken kiliseye giden kişilerin kendilerini eve kapatmaları için çağrı yapıldı.