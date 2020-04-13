Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milisler, Trablus’un güneyindeki es-Sevani bölgesinde yer alan ilaç depolarını Grad füzeleriyle vurdu. Dünyanın koronavirüsle mücadele ettiği bu dönemde acımasızca işgal eylemlerine devam eden Hafter güçleri, geçtiğimiz günlerde başkent Trablust’un suyunu kesmişti. Hafter milisleri önceki gün de Trablus’un ihtiyacını büyük oranda karşılayan elektrik santraline enerji sağlayan doğalgaz boru hattını kapatarak şehrin elektriğini kesmişti.

İki milyonu aşkın insanın susuz kaldığı şehirde Covid-19 vakalarının her geçen gün arttığı kaydedildi.

Saldırının, Trablus’ta koronavirüs tedavi merkezlerinden el-Hadra Hastanesine ait ilaç depolarının vurulmasından iki gün sonra düzenlenmesi dikkat çekti.

Uzmanlara göre Hafter milisleri, Trablus ve çevresindeki bölgelerde askeri açıdan ilerleme kaydeden UMH birliklerine baskı yapabilmek için altyapıyı hedef alıyor.

UMH’ye bağlı Sağlık Bakanlığı, 9 Nisan’da yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin, Hadra Hastanesi’ndeki ilaç depolarını son 72 saatte üç kere vurması ve ameliyathane başta olmak üzere bazı kısımlarda ciddi hasar meydana gelmesi sebebiyle hastanenin bir gün hizmet veremeyeceğini duyurmuştu.

Hafter milisleri, 21 Mart’ta, BM ve Avrupa ülkelerinin Kovid-19 sebebiyle teklif ettiği ateşkes teklifini müspet karşıladıklarını söylemiş ancak saldırılarına devam etmişti.

UMH de 25 Mart’ta Hafter milisleri ve paralı askerlerinin, ateşkesi ihlal ederek Trablus’taki sivil hayat alanlarını roketlerle hedef alması sebebiyle bütün cephelerde “Barış Fırtınası Operasyonu” başlattığını açıklamıştı.