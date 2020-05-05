Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa'nın birçok ülkesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisine karşı alınan tedbirler başarılı oldu. İtalya, Fransa, İspanya başta olmak üzere birçok ülkede can kayıpları düştü, yeni vakalar azaldı. Bunun üzerine normalleşme süreci kademeli olarak başladı.

İSPANYA: Avrupa'da en çok vakaya sahip İspanya'da dün kuaför gibi küçük işletmelerin randevu sistemiyle açılmasına izin verildi. Restoran ve barlar da yeniden işbaşı yaptı. Az nüfusa sahip dört İspanyol adasında da dükkânlar, pazar yerleri ve kütüphaneler sınırlı kapasiteyle yeniden açıldı.

İTALYA: Dokuz hafta sonra inşaat sektörü ve fabrikalarda yeniden işbaşı yapıldı. Restoranların paket servis için yeniden açıldığı ülkede, barlar, dondurma dükkânları gibi işletmeler 18 Mayıs’a kadar kapalı kalmaya devam edecek. Toplu taşıma ve kamuya açık bütün alanlarda maske kullanmak mecburi olacak.

ALMANYA: Birçok eyalette okullar kademeli olarak açıldı. 23 Mart'ta kapatılan kuaför ve berber salonları yeniden müşterilerine hizmet vermeye başladı. İbadethaneler de belirli şartlara uymaları durumunda yeniden açıldı.

FRANSA: 11 Mayıs'ta normalleşme başlayacak. Kreş, ilk ve ortaokullar kademeli ve isteğe bağlı olarak açılacak. Bir sınıfta en fazla 15 öğrenciye izin verilirken ortaokulda maske kullanımı mecburi olacak. Kafe ve restoranların dışında iş yerleri ve mağazalar açılacak. Toplu taşıma araçlarında ve taksilerde maske takmanın zorunlu olacağı ülkede 100 kilometrenin üzerindeki seyahatlere mecburi hâllerde izin verilecek.

İNGİLTERE: Hükûmetin getirdiği sınırlamalar 7 Mayıs'ta bitiyor. Başbakan Boris Jonson'ın normalleşmeye dönük bir yol haritası açıklaması tahmin ediliyor.

BELÇİKA: Sosyal mesafe kurallarına uyulması kaydıyla bazı iş yerlerinin açılmasına müsaade edildi. Toplu taşıma araçlarında 12 yaş üstü için maske kullanımı mecburi olacak. 11 Mayıs'tan itibaren ise diğer bazı dükkânların açılmasına izin verilmesi planlanıyor.

BULGARİSTAN: Lokantaların teras ve bahçe bölümlerinin yanı sıra stadyumların koşu pistleri, yüzme havuzları, tenis kortları ve diğer bazı spor tesisleri yeniden hizmete açıldı.

YUNANİSTAN: Sokağa çıkma yasağı 42 gün sonra kaldırılırken bazı dükkânlar yeniden açıldı. Berberler, kuaförler, spor malzemesi satan dükkânlar, kitapçılar, çiçekçiler ve güzellik salonları da hizmete girdi. Kamu sektöründe sınırlamalar devam edecek. Metro ve otobüs seferleri artırılırken toplu taşıtlarda maske takma mecburiyeti getirildi.

İZLANDA: Altı hafta aradan sonra liseler, üniversiteler, kuaförler, dişçiler ve diğer iş yerleri yeniden açıldı. Ülkede vakaların sıkı karantinası ve temas kurdukları kişilerin takibi sayesinde toplumsal tecride ihtiyaç duyulmadı.

Ayrıca Polonya'da AVM ve müzeler açılırken Slovenya ile Macaristan'da da kafe ve restoranlar hizmet vermeye başladı. Avusturya'da da sosyal mesafe kurallarına uyulması şartıyla mağazalar açıldı. Bosna Hersek, Karadağ ve Hırvatistan'da kuaförler yeniden hizmet vermeye başladı. Slovenya'da cami ve mescitler ibadete açıldı. Sırbistan'da kafe ve restoranlar açıldı, şehirler arası ulaşım yeniden başladı. Bosna Hersek, Arnavutluk, Karadağ ve Kosova'da bazı perakende mağazaları açıldı.

DİĞER ÜLKELER DE NORMALLEŞİYOR

Güney Kore'de kapalı tutulan kamu tesisleri yeniden açıldı. Müze, park ve spor merkezi gibi tesisler bugün açılacak. Öğrencilerin okullara geri dönüşleri ise kademeli olacak. l Malezya'da alışveriş merkezi, giyim mağazası, meyve ve sebze pazarı, evcil hayvan dükkanı, kuru temizleme, araç bakım ve onarım dükkanı ve spor salonu gibi işletmeler kepenk açtı. l Mısır, camilerde ramazanın son 10 gününde cemaatsiz teravih namazı kılınabileceğini duyurdu. l Ürdün yarından itibaren ülkedeki bütün işletmeleri yeniden açıyor.