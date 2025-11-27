Anadolu Ajansı • İzmir
İzmir merkezli 17 ilde DEAŞ operasyonu: 26 şüpheli yakalandı
İzmir merkezli 17 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ'a finansman sağlanmasının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
26 KİŞİ YAKALANDI
İzmir merkezli 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli yakalandı.
Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
