Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan açıklamaya göre, 4 Mayıs’ta başlayan uygulamayla https://schengen.idata.com.tr adresi üzerinden kayıt olup vize başvuruları için rezervasyon yapanlar, sistem açılır açılmaz öncelikli sıra numaralarıyla vize işlemlerini yoğunluktan etkilenmeden gerçekleştirebilecekler.

Açıklamada, “Bu hizmet için konsolosluklar tarafından belirlenmiş standart ücretlerin dışında bir hizmet bedeli almayacak olan iDATA, söz konusu rezervasyon sistemi sayesinde olası yoğunluğun önüne geçmek isterken, oluşturulacak sosyal mesafe ile de başvuru sahiplerinin sağlıklarını yasalarca belirlendiği şekilde korumayı öngörüyor.

Üstelik online rezervasyon için başvuru sahiplerinin seyahat tarihlerini tam olarak belirtmelerine gerek duyulmuyor, kişiler resmi başvuru gününden altı ay sonrasına kadar diledikleri tarih için rezervasyon yapma şansına sahipler” denildi.