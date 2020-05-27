Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hafter saflarındaki "binlerce paralı askerin bilinmeyen bir noktaya tahliye edildiğini" gözlemlediklerini aktaran Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, çekilen paralı askerlere dört adet Rus yapımı Pantsir hava savunma sisteminin eşlik ettiği bilgisini paylaştı.

Kununu ayrıca, ordu birliklerinin Trablus'un güney bölgelerinde yürüttüğü operasyonlarda Hafter'e bağlı 15 milis unsurunu ve bir askeri aracı ele geçirdiğini bildirdi.

KÖŞEYE SIKIŞIYOR

Öte yandan Hafter’e bir darbe de kendisini destekleyen Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinden geldi. Meclis üyesi 11 milletvekilinin imzasıyla yapılan açıklamada, Hafter'in darbe girişiminin reddedildiği, Meclis Başkanı Akile Salih'in siyasi çözüme ulaşmak için öne sürdüğü girişimin desteklendiği belirtildi.

RUSYA: UÇAK GÖNDERMEDİK

Bu arada, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Krasov, Rusya’nın Libya’ya savaş uçağı sevk ettiğine yönelik bilgilerin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.