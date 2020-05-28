Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya'da son 24 saatte 1.039 kişi hayatını kaybetti ve can kaybı 24 bin 512'ye yükseldi. Vaka sayısı da 16 bin 324 artışla 391 bin 222'ye ulaştı. Brezilya’nın ardından 159 kişinin hayatını kaybettiği Peru’da ölü sayısı 3 bin 788'e, vaka sayısı ise 5 bin 772 artarak 129 bin 751'e ulaştı. Ülkede salgının başlangıcından bu yana en fazla sayıda günlük vaka kayda geçti. Güney Amerika’da üçüncü sırada bulunan Şili'de hastanelerin yoğun bakım üniteleri dolma noktasına geldi. Virüsün ortaya çıkmasının ardından yoğun bakım ünitesi yatak kapasitesi iki katına çıkarıldı. Buna rağmen 2 bin 400 yatağın yüzde 95'i doldu.