Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonominin can damarı turizmin büyük darbe aldığı ülkeye bir kötü haber de Japon otomobil devi Nissan'dan geldi. Şirket, Barselona'daki 3 bin kişiye direkt, 20 bin kişiye dolaylı istihdam sağlayan fabrikasını kapatma kararı aldı. Hükûmet "Kapatmayın, alternatif aramak için bir çalışma grubu kuralım. Her türlü desteği vermeye hazırız" teklifinde bulundu. Fabrika çalışanları da, karara tepki göstererek hem firmayı hem hükûmeti protesto etti. Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Makoto Uchida ise "2019'u zararla kapattık. İngiltere'de yolumuza devam edeceğiz. İspanya haricinde Endonezya'daki üretim merkezimizi de kapatacağız. Güney Kore pazarından çıkacağız" dedi. Salgın sebebiyle krize sürüklenen İspanya'da 2020 yılı sonu itibarıyla ekonomide yüzde 13'e varan daralma yaşanması ve işsizlik oranının yüzde 19'a çıkması öngörülüyor.