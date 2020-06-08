Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’un Fethinin yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okunmasına çıldıran Rumlar, birbiri ardına provokasyonlar yapıyor. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Limasol'da bulunan Köprülü Camii'nin avlusuna molotofkokteyli atılıp duvarlarına İslam ve göçmen karşıtı yazıların yazılmasının ardından, bu sefer de Larnaka'da bulunan Tuzla Camii'nin duvarına Bizans bayrağı asıldı. Peygamber Efendimizin halasının medfun bulunduğu Larnaka'daki bu çirkin saldırıya tepki gecikmedi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı "Rum yönetimi, yapanların peşini bırakmamalıdır" diye çağrı yaptı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar "Rum yönetimini İslam karşıtlığını durduracak tavrı ortaya koymaya çağırıyorum" dedi. Saldırıya Ankara'dan da tepki geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Rum yönetimi, adanın güneyinde son dönemde birtakım karanlık odaklar tarafından diriltilmeye çalışılan Türk ve İslam karşıtlığını cesaretlendirmeye son vermeli ve bu hastalıklı zihniyetin önüne geçecek önlemleri süratle uygulamaya koymalıdır" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınadıklarını belirtti. Çelik "Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli. İslam düşmanlığını teşvik edenler, himaye ettikleri faşistlerin yol açacağı belalarla er geç yüzleşirler" diye konuştu.