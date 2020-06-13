Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medyadan gelen yoğun tepkilerin ardından New TV'nin başkent Beyrut'taki merkezi önünde ve ülkenin kuzeyindeki Trablusşam şehrinde kalabalıklar tarafından gösteriler düzenlendi. Osmanlı Devleti, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek sloganları atan göstericiler, söz konusu sunucunun kardeş ülke Türkiye ve Müslümanların tarihi üzerinden Lübnan'ın ulusal birliğine yönelik fitne oluşturduğunu vurguladı. Türkiye ve Lübnan bayraklarıyla televizyon kanalının önünde toplanan göstericiler, söz konusu skandal ifadelerden dolayı Türkiye'den özür dilemeleri talebinde bulundular. Onlarca Lübnanlı genç daha sonra Türkiye'ye desteklerini şehirde motor ve araçlarla attıkları turlarla tamamladı. Lübnanlı avukat Muhammed Ziyad Caafil de söz konusu kışkırtıcı ifadeleri sebebiyle Haroutian hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.