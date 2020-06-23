Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başsavcı Bensouda, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden temizlenen Terhune ve çevresinde 11 toplu mezar bulunduğuna ilişkin savcılığa güvenilir bilgiler ulaştırıldığını ifade etti. Bilgilerin, devam eden Libya incelemesinin kapsamına dahil edilebileceğini belirten Bensouda, "Libya'da 11 toplu mezara ilişkin güvenilir bilgi edindik. Bilgiler, savaş suçu ya da insanlığa karşı suç işlendiğine dair delil teşkil edebilir" değerlendirmesinde bulundu. Bensouda, çatışan silahlı grupları insancıl hukuka riayet etmeye çağırarak "Bulunan mezarları Libya'ya ilişkin ön inceleme veya soruşturmanın kapsamına dahil etmekten imtina etmeyeceğim" ifadesini kullandı. BM’nin açıkladığı rakamlara göre, Hafter milislerinin harekât ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune başta olmak üzere ülkede son dönemde 8 toplu mezar bulunmuştu.