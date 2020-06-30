Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in Doğu Türkistan bölgesindeki Uygurlara uyguladığı yeni zulmü dudak uçuklattı. Associated Press (AP) ajansı, eğitim merkezi adı altında bölgedeki toplama kamplarında kalan 30 kişi ile röportaj yaptı ve hükûmetin bölgede daha önce bilinenden "daha geniş çaplı ve sistematik” doğum kontrolü uyguladığını ortaya çıkardı. Habere göre Çin hükûmeti yüz binlerce kadını düzenli olarak rahimlerine spiral takmaya, kürtaja ve kısırlaştırmaya zorladı. üç veya daha fazla çocuğu olan anne babalar, hükûmetin kestiği devasa para cezalarını ödememesi hâlinde kamplara gönderiliyor. Bunlardan biri de üç çocuk annesi Zumret Davut. Yetkililerin kendisini kısırlaştırmaya zorladığını aktaran Davut, “Başka bir oğlan sahibi olmak istiyordum. Kısırlaşmayı kabul etmesem beni yeniden kampa göndereceklerdi. Çin hükûmeti halkımızı yok etmek istiyor" dedi. Tursunay Ziyawudun ise kampta kendisine bir şey enjekte edildiğini ve artık çocuk sahibi olamadığını anlattı.