Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı 324 bin 221'e yükseldi.Ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 324 bin 923 test yapıldı. Ülkede Kovid-19 vakalarından 165 bin 591'i iyileşti. En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi. Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Covid bilançosu ağırlaşıyor
17.07.2020 - 01:17 | Son Güncelleme: 17.07.2020 - 01:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 13 bin 172 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi, 216 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : güney afrika,koronavirüs,covid 19,
718584 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/718584.aspx
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