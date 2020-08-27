Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) Partisi, Yunan-Mısır anlaşmasına “Evet” oyu vermeyeceğini açıkladı. Oylamada çekimser kalacak olan SYRIZA, anlaşmanın Yunanistan ile Mısır arasındaki deniz yetki sınırlarının sadece bir bölümünü kapsadığını, ‘adaların yüzde 100 kıta sahanlığı bulunduğu’ şeklindeki Yunan tezine zıt düştüğünü ve Türkiye’nin gelecekte bundan faydalanmak isteyebileceğini belirtti. 300 sandalyeli Yunan Parlamentosunda iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi, 158 milletvekiliyle salt çoğunluğu elinde bulunduruyor. Ana muhalefet partisi Syriza'nın 86, Değişim Hareketi Partisinin 22, Yunanistan Komünist Partisinin 15, Yunan Çözümü Partisinin 10 ve son olarak Mera25 Partisinin dokuz sandalyesi bulunuyor. Muhalefet partilerinin Mısır ile yapılan MEB anlaşmalarına “çekimser” veya “hayır” oyu kullanacağı tahmin edilse de salt çoğunluğu elinde bulunduran iktidar partisinin oylarıyla anlaşmanın Parlamento’dan geçmesi bekleniyor. Kahire ile Atina yönetimleri arasında imzalanan sözde anlaşma, 18 Ağustos'ta Mısır Meclis Anayasa ve Yasama Komisyonu tarafından onaylanmıştı. Atina yönetimi, 9 Haziran’da İtalya, 6 Ağustos’ta ise Mısır ile MEB anlaşmaları yapmıştı.