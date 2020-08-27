Afganistan’ın Farah ilinin Poshtrod ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda Afgan askeri üssünün hedef alındığı açıklandı. Farah Valisi Mohammad Shoaib Sabit olayı doğrulayarak, “Sahada kurşun sesleri duyuluyor ve hava kuvvetlerimiz olay yerine ulaştı. Patlama sonucu can kaybımız var” ifadelerini kullandı.
Olayı henüz üstlenen olmadı.
Afganistan’da bomba yüklü araçla saldırı
27.08.2020 - 09:15 | Son Güncelleme: 27.08.2020 - 09:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afganistan’da bomba yüklü bir araçla saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda can kayıplarının olduğu kaydedildi.
Afganistan’ın Farah ilinin Poshtrod ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda Afgan askeri üssünün hedef alındığı açıklandı. Farah Valisi Mohammad Shoaib Sabit olayı doğrulayarak, “Sahada kurşun sesleri duyuluyor ve hava kuvvetlerimiz olay yerine ulaştı. Patlama sonucu can kaybımız var” ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : afganistan,
727535 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/727535.aspx
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