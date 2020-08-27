Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan’ın Farah ilinin Poshtrod ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda Afgan askeri üssünün hedef alındığı açıklandı. Farah Valisi Mohammad Shoaib Sabit olayı doğrulayarak, “Sahada kurşun sesleri duyuluyor ve hava kuvvetlerimiz olay yerine ulaştı. Patlama sonucu can kaybımız var” ifadelerini kullandı.

Olayı henüz üstlenen olmadı.