Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’yla birlikte Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) de, bölgeye savaş uçaklarını sevk etmişti. Türkiye’nin bütün uyarılarına rağmen Türk savaş gemilerinin eşliğinde sismik aramalar yapan Oruç Reis gemimize ani manevra yaparak tacizde bulunmak isteyen Yunanistan'a ait Limnos isimli fırkateyne, Kemal Reis adlı firkateynimiz müdahale etmişti. Yunan gemisi hasar görerek 'tersanelik' olurken, aynı günlerde bir başka olayın daha yaşandığı ortaya çıktı. Fransız ve BAE medyasında yer alan haberlere göre, bölgede bulunan Fransız fırkateyni telsiz konuşmasında Yunan yetkililere "Gemimizin bütün dijital göstergeleri kilitlendi. Navigasyonumuz çalışmıyor. Silah sistemlerimiz ‘off’ konumuna düştü" diye mesaj iletmeye çalıştı. Fransız gemisi “Üzerimizde tanımlayamadığımız yüzlerce cisim uçuyor. Bunların ne olduğunu anlayamıyoruz. Bütün sistemimizi kilitledi. Geminin bütün dijital sistemi kontrolümüzden çıktı. Bize kılavuz gönderin” diyerek yardım çağrısında bulunmak istedi. Ancak Fransız gemisinin bu yardım isteğinin Yunan Sahil Komutanlığına ulaştıramadığı ortaya çıktı. Bir süre bekleyen Fransız fırkateyni yardım gelmeyeceğini anlayınca bölgeden kaçmak zorunda kaldı. Bu olaydan sonra “yüzen üs” adı verilen ABD’nin takip ve gözlem gemisi “acil koduyla” Girit’e geldi. ABD’den yapılan açıklamaya göre söz konusu gemi, bölgedeki faaliyetleri gözlemleyecek, Türkiye’nin nasıl bir sistem kullandığını çözmeye çalışacak.