Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, İsrail’in işgalini meşrulaştırmayı hedefleyen sözde Orta Doğu barış planını adım adım uygulamaya devam ediyor. Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) ve Bahreyn'in, İsrail ile normalleşme hareketinin ardından yeni bir adım daha atmaya hazırlanıyor. ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Washington yönetiminin Fetih Hareketi’nden ihraç edilen Muhammed Dahlan’ı Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın yerine getirmeyi düşündüğünü söyledi. Filistin yönetiminin, halkına “olması gerektiği gibi” hizmet etmediğini ileri süren Friedman “Abbas’ı Dahlan ile değiştirmeyi düşünüyoruz. Ancak Filistin yönetimini şekillendirme arzumuz yok” dedi. Friedman, işgal altındaki Batı Şeria’dan Yahudi rivayetlerine uygun bir şekilde Yahuda ve Samara diye söz ederken “Yahuda ve Samara’da yaşayan insanlar daha iyi bir hayat istiyorlar. Filistin halkının bunu anlayacak ve bunu gerçekleştirecek iradeye ihtiyacı var” dedi. Eski bir Yahudi yerleşimci olan Friedman’ın, Filistin yönetimine karşı daha önce hiçbir ABD’li yetkilinin kullanmadığı dili kullanması dikkati çekti.

KARANLIK İSİM

Büyükelçi Friedman’ın Abbas'ın yerine getirmeyi düşündüğü Muhammed Dahlan’ın ismi geçmişte birçok karanlık olaya karışmıştı. Han Yunus şehrinde 1961'de dünyaya gelen Dahlan, Fetih Hareketi’ne katıldı ve genç yaşta İsrail hapishaneleriyle tanıştı. Cezaevinde İbranice öğrenen Dahlan, Gazze'de oluşturulan 20 bin kişilik ‘Filistin Önleyici Gücü’nün başına geçti. CIA ve Mossad’ın yanı sıra Arap ve Batılı istihbarat servisleriyle temas hâlinde olan Dahlan, Filistin lideri Yaser Arafat ile rekabet etmeye başladı. İsrail’in Gazze’deki işgalini sürdürdüğü süre boyunca kanlı siyasi hamlelerle pozisyonunu güçlendirdi.

FETÖ'YE DESTEK VERDİ

Dahlan'ın “kendi kontrolündeki özel ordusu için Hamas ve diğer İslami gruplara karşı kullanmak üzere ABD ve İsrail'den silah aldığı” iddiaları büyük yankı uyandırdı. İsrail’in 2005’te Gazze'den çekilmesi ve 2006’daki seçimlerin Hamas'ın zaferiyle sonuçlanmasının ardından Dahlan, Fetih Hareketi saflarında Hamas’a karşı “kanlı ve kirli bir iç çatışma” başlattı. Hakkındaki “Arafat’ı öldürdüğü ve zimmetine geçirdiği paralarla bir servet elde ettiği” iddiaları sebebiyle 2011'de Batı Şeria'yı terk ederek BAE’ye gitti. Dahlan’ın, 15 Temmuz darbe girişiminde de BAE'den FETÖ’ye para aktarmasında aracılık ettiği ortaya çıkmıştı.