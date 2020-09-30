Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak’ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinde Polis Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki ABD askerlerinin bulunduğu askeri üs çevresine 2 adet roketin düştüğü duyuruldu. Roketlerden birinin ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir üsse düştüğü, diğer roketin ise İranlı muhalif bir Kürt partisine ait binanın yakınlarına düştüğü belirtildi.

Saldırı sonrası soruşturma başlatıldığı kaydedildi.