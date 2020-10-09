Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Flybe hava yolu şirketine ait bir uçak, İskoçya’da Aberdeen Uluslararası Havalimanı’nda pistte dururken mürettebat, pilotlardan habersiz tekerleklerin önündeki engeli kaldırdı.

Uçak, havalimanında hareket etmeye başlarken pilot ve yardımcı pilot frenlere asıldı ama frenler tutmadı. Uçak, saatte 10 kilometre hızla havalimanında park halindeki Loganair hava yolu şirketinin uçağına çarptı. Uçağın burnu, diğer uçağın motoruna saplandı.

Panikle uçaktan atladılar

16 Haziran’da meydana gelen olayın görüntüleri, Hava Kazaları Soruşturma Bürosu tarafından yeni yayımlandı. Görüntülerde, bazı mürettebatın son anda panik halinde uçaktan atladıkları görülüyor. Olayda yaralanma olmazken Loganair uçağının gövde ve motor kısmında kaportada göçük ve camlarda kırılmalar meydana geldiği açıklandı. Olay sonrasında bir daha böyle bir hadise yaşanmaması için özellikle tekerleklerin önündeki engeller konusunda yeni güvenlik tedbirleri getirildi.