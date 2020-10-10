Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Karpinsk şehrinde bir evde verilen doğum günü partisine katılanlardan biri, derinlerden gelen bir ağlama sesi duydu. Sesi takip eden ziyaretçi, boş odada, dolapta bir spor çantasının içinde bir deri bir kemik vaziyette bebek gördü. Nisan ayında dünyaya geldiği öğrenilen Katya isimli bebek, ambulansla Yekaterinburg’da hastaneye kaldırıldı. Kız bebek yoğun bakımda.

Önceki evliliğinden 2 çocuğu bulunan 37 yaşındaki anne Yulia da çocuğuna işkence yapmaktan tutuklandı. Gizli olarak dünyaya getiren ve istemediği için çocuğu açlıktan öldürmeye çalışan anne 7 sene hapse çarptırılabilecek. sverdlovsk emniyet sözcüsü Valery Gorelykh, “Korkunç bir hikaye ama maalesef doğru” dedi. Ailenin bir yakını, “Yulia’yı bilenler böyle bir şeyi nasıl yapabildiğine inanamıyor. Partide 13. doğum günü kutlanan oğlu aylardır bebeği gizlice beslemiş. Yoksa bebek bugüne kadar hayatta kalamazdı” dedi.