ABD’de 74 yaşındaki milyoner Naiping Hou’nun gizemli şekilde ortadan kaybolması, hem ailesi hem de yetkililer tarafından şüpheli bir vaka olarak değerlendirilmeye devam ediyor. Olay, yalnızca kayıp ihbarıyla sınırlı kalmadı, milyon dolarlık finansal hareketlerin tespit edilmesiyle daha karmaşık bir soruşturmaya dönüştü. Ailesi bilgi verenlere 250 bin dolar (yaklaşık 11 milyon TL) ödül verileceğini açıkladı.

Kaliforniya’nın güneyinde yaşayan Naiping Hou, ailesi tarafından 4 Mayıs 2025 tarihinde kayıp olarak bildirildi. San Bernardino İlçe Şerifliği ile birlikte FBI ekipleri, kaybolma olayını olağan dışı buldu ve çok yönlü bir araştırma başlattı. Yetkililer, olayın sıradan bir kaybolma vakasından ziyade organize bir sürecin parçası olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

74 yaşındaki milyonerin gizemli kaybı… Aile iz bulana büyük ödül koydu

EN SON BALIK TUTARKEN GÖRÜLDÜ

Aile üyelerinin ifadelerine göre Hou, en son Mart ayında oğluyla birlikte balık tutarken görüldü. Oğlu Wen Hou, babasının o gün oldukça keyifli olduğunu, arkadaşlarıyla vakit geçirip çok sayıda balık yakaladığını belirtti. Bu buluşma, Hou’nun son bilinen mutlu anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

ŞÜPHELİ MESAJLAR AİLEYİ ENDİŞELENDİRDİ

Kısa süre sonra aile, Hou’nun telefonundan gelen mesajlarda olağan dışı değişiklikler fark etti. Mesajların kısa, soğuk ve alışılmış iletişim tarzından uzak olduğu, ayrıca daha önce sık gönderilen fotoğrafların tamamen kesildiği bildirildi. Aile, bu mesajların Hou tarafından değil başka biri tarafından gönderilmiş olabileceğinden şüpheleniyor.

74 yaşındaki milyonerin gizemli kaybı… Aile iz bulana büyük ödül koydu

HESAPTA ŞÜPHELİ HAREKETLER…

Durum daha da karmaşık hale geldiğinde, Hou’nun arkadaşları evine gitti ve evin tamamen boşaltılmış, içinin yeniden boyanmış ve araçlarının ortadan kaldırılmış olduğunu gördü. Aynı dönemde finansal hesaplarında da dikkat çekici hareketler tespit edildi.

Soruşturma kayıtlarına göre, Hou’nun hesaplarından 1 milyon dolardan fazla para çekilerek fiziki altın alımına yönlendirildiği belirlendi. Bu durum, olayın olası bir dolandırıcılık veya planlı bir kaçırılma vakası olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

BULANA 250 BİN DOLAR ÖDÜL

Aile, Naiping Hou’nun bulunmasına yardımcı olacak bilgi sağlayanlara 250 bin dolar (yaklaşık 11 milyon TL) ödül verileceğini açıkladı. Yetkililer ise kamuoyundan gelen tüm ihbarların titizlikle değerlendirildiğini ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü bildirdi.

