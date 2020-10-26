Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa'daki İslam karşıtı skandal açıklamalara tepki için boykot çağrısı yapması, Almanya'yı da rahatsız etti. Almanya Dışişleri Bakanı Maas, "Fransa'nın yanındayız" dedi. Macron'un saldırılarına tek kelime etmeyip Erdoğan'ın açıklamalarını "saldırı" diye nitelendiren Alman Bakan "Bu saldırıdaki en dip nokta" diye konuştu.