Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa'daki İslam karşıtı skandal açıklamalara tepki için boykot çağrısı yapması, Almanya'yı da rahatsız etti. Almanya Dışişleri Bakanı Maas, "Fransa'nın yanındayız" dedi. Macron'un saldırılarına tek kelime etmeyip Erdoğan'ın açıklamalarını "saldırı" diye nitelendiren Alman Bakan "Bu saldırıdaki en dip nokta" diye konuştu.
Fransız küstahlığına Alman bakandan destek
26.10.2020 - 18:38 | Son Güncelleme: 26.10.2020 - 18:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Erdoğan'ın Macron'a saldırıları şu ana kadarki en dip nokta. Fransa'nın yanındayız." açıklamasında bulundu.
Etiketler : Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas,
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