Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ - Dünyanın tek beyaz zürafası Kenya’da bulunuyor.

Bu erkek zürafa, her ikisi de beyaz olan dişi zürafayla yavrusunun mart ayında Somali sınırındaki Garissa’da avcılar tarafından öldürülmesiyle tek kaldı.

Ishaqbini Hirola adındaki yaban hayatı koruma kurumundan görevliler, koruma altına almak için zürafaya GPS takip cihazı taktı.

Uyutularak zürafanın boynuzlarından birine takılan cihaz, saatte bir sinyal göndererek zürafanın bulunduğu yeri bildirecek.

Hayvanın beyaz rengi leucism denilen genetik bozukluktan kaynaklanıyor.