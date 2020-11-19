Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ - Amerikalı oyuncu ve yapımcı Brad Pitt, bambaşka bir olayla gündeme geldi. Önceki gün Los Angeles'ta genellikle düşük gelir grubunun yaşadığı bir bölgeye giden ünlü sanatçı, pandemi sebebiyle ekonomik güçlüğe düşenlere kamyondan yiyecek dağıtırken görüntülendi. Pitt, bir ara kamyonun önüne bir hoparlör getirerek, yiyecek almak için toplanan kalabalığa müzik dinletisi de sunmayı ihmal etmedi. Yaklaşık dört saat süren bu yardım faaliyetinin ardından bazı kişiler, Pitt'in bütün bunları eşiyle boşanması sırasında sarsılan imajını düzeltmek için bir fırsat olarak değerlendirdiğini iddia etti.