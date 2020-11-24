Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘M-spray’ isimli sprey, aktive edildiğinde istenilen objeye yapışıyor ve manyetik alandan faydalanarak onu ilerletebiliyor. Araştırmacılar, bu spreyi haplarda kullanmayı ve ilaçları vücutta istenilen yere yönlendirmeyi planlıyor. Püskürtüldüğünde objenin etrafında bir milimetrenin çeyreğinden daha az kalınlıkta bir film oluşuyor. Araştırmaya liderlik eden Dr. Shen Yajing, “Bizim gayemiz, manyetik bir örtüyle kaplayarak herhangi bir objeyi bir robota dönüştürmek ve harekete geçirmektir. Spreyde kullandığımız tüm maddeler dokulara uyumludur. Parçalanan kaplama insan vücudu tarafından emilebilir veya atılabilir” dedi. Sprey, anestezi yapılan tavşanlar üzerinde denendi ve filme alındı. Kaplamanın çözündüğünü ve kapsülün hedefe vardığını tespit eden araştırmacılar, bunun ilaç dağıtımı dahil pek çok biyomedikal uygulamada kullanılmasını hedefliyor.