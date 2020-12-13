Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da şiddet eylemi hazırlığında oldukları şüphesiyle yedi aşırı solcu gözaltına alındı. Ulusal basındaki haberlere göre terörle mücadele savcılığınca aylar önce açılan soruşturmada, aşırı solcu bazı kişilerin polise karşı terör eylemi hazırlığında olduğu tespit edildi.

DÜĞMEYE BASILDI

Bunun üzerine İç Güvenlik Genel Direktörlüğüne (DGSI) bağlı polisler, başkent Paris'in, Toulouse ve Dorogne bölgelerinde 30 yaşlarında dokuz kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar ifadelerinde "çok şiddetli eylem planı üzerinde çalıştıklarını ve polise yönelik suikast düzenlemek istediklerini" itiraf etti. Sorgulama sırasında elde edilen bilgilerin ardından operasyon yapıldı. Zanlıların araç ve evlerinde yapılan aramada, silah ve mühimmat bulundu. Dokuz kişiden yedisi mahkemeye sevk edilirken ikisi serbest bırakıldı. Bu kişilere terör eylemi hazırlığında olma suçlaması yöneltilmesi bekleniyor.

PROFİLLERİ KORKUTTU

Adli polis uzmanı gazeteci Dominique Rizet, yakalanan kişilerin arasında Suriye'ye giderek terör örgütü PKK/YPG saflarında çatışan Fransız asıllı Florient D'nin olduğunu kaydetti. Rizet, Fransız teröristin PKK/YPG için 10 sene savaştıktan sonra 2018'de ülkesine döndüğüne dikkati çekerek zanlının Fransa'da da eylem hazırlığında olduğunu belirtti. Florient D. ile bir kişinin askerî bilgilere sahip olduğunu, bomba yapımında uzman olduklarını ve başkalarına da askeri eğitim verme kapasitesinde oldukları bilgisini paylaşan Rizet, şahıslara ait kamyonetin içinde bombalı yelek üretiminde kullanılan malzemeler tespit edildiğini söyledi. Rizet yakalanan kişilerin profillerinin endişe verecek derecede tehlike arz ettiğini vurguladı.