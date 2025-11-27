Ekonomik güven endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak 99,5 değerini aldı. Endeks böylece marttan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksini yayımladı.

Ekim ayında 98,2 olan ekonomik güven endeksi, Kasım ayında yüzde 1,3 oranında artarak 99,5 değerini aldı. Bu, Mart ayından beri görülen en yüksek seviye oldu.

Bir önceki aya göre Kasım ayında tüketici güven endeksi %1,6 oranında artarak 85,0 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,2 oranında artarak 103,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,0 oranında artarak 111,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,9 oranında artarak 114,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1,5 oranında artarak 84,9 değerini aldı.

MESUT ŞAHİN

