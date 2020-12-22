Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüzde 70 daha bulaşıcı türde koronavirüs görülmesi üzerine Fransa’nın İngiltere’yle sınırları kapatması ülkede paniğe yol açtı. Tedarik zincirinde aksamalar olacağını düşünen İngilizler marketlere akın etti.

Marketlerin önünde kuyruk oluşurken raflar kısa sürede boşaldı. Başbakanlık, tedarikte sıkıntı olmayacağına dair uyarılarda bulundu ve insanların her zamanki gibi alışveriş yapmalarını istedi. Uyarılar panik haldeki insanları teskin etmedi. Sınırın kapanmasıyla bine yakın kamyon, iki gündür İngiltere’nin Dover Limanı’nda yollarda bekliyor.

Kilometre uzunluktaki araç kuyruğu her geçen zaman daha da uzuyor. Mutasyona uğrayan virüs dolayısıyla Türkiye dahil 40 ülke İngiltere’den uçak seferlerini durdurdu.