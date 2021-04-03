Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Amerika ülkesi Arjantin'in Devlet Başkanı Alberto Fernandez korona virüse yakalandı. Twitter hesabından paylaşım yapan Başkan Fernandez, "Bugün 37.3 derece ateşim ve hafif baş ağrısından yaptırdığım antijen testi pozitif sonuç verdi. PCR testi sonuçlarını beklememize rağmen şimdiden kendimi karantinaya aldım, mevcut protokole uyuyorum ve kişisel doktorumun talimatlarını uyguluyorum" ifadelerini kullandı. Fernandez, son 48 saatte yakın temasta bulunduğu kişilere haber verdiğini belirterek, "Fiziksel olarak iyiyim ve doğum günümü bu haberi almamış olarak bitirmek istesem moralim iyi. Bugün doğum günümün hatırlanarak gönderilen çok sayıda mesaj için minnettarım" dedi.

62 yaşına giren Devlet Başkanı Fernandez, korona virüse karşı Ocak ayında Sputnik V aşısını yaptırmıştı.