Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Caminin tezyini programı Teknom Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Çalışkan tarafından gerçekleştirilirken mihrabı, müezzin mahfili, minberi ve taç kapısında Türk mermeri kullanıldı. Çiniler Kütahya’dan, taş, ahşap ve alem işlemeleri İstanbul’dan, revzen-vitray işleri de Ankara’dan getirildi. Hatlarda ise Türk hattat Faruk Dinçer Eratlı'nın imzası bulunuyor. Caminin sadece iç tasarımında değil aynı zamanda dış cephesinde Türk el işçiliğinin örnekleri yer alıyor. Geçtiğimiz yıl ibadete açılan cami, 2.500 kişilik kapasiteye sahip. Camide Süleymaniye'de olduğu gibi 50 metre yüksekliğinde üçer şerefeli dört minare yer alıyor. Kubbe ve minare fotoğraf sanatçısı Cemil Şahin, "Mimar Muhammed İbrahim Amr ile Ömer Faruk Çalışkan benimle irtibata geçerek fotoğraflarımdan yararlanmak istediklerini söylediler. Ne mutlu ki, Kuveyt’te böyle bir eserde bizim de imzamız var" diye konuştu.