Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saat 01.50 sularında başlayan bombardıman nedeniyle Matar Şam (Uluslararası Hava Limanı) Kadisiye, el Kisva ve Hecira bölgelerinde şiddetli patlamalar meydana geldi.

Suriye resmi haber ajansı SANA hava saldırısına Suriye hava savunma sistemlerinin aktive edilerek karşılık verildiğini yazdı. İsrail kaynakları gece yarısı operasyonu ile Esad ordusu ve İranlı milislere ait gizli silah depoları ve stratejik noktaların imha edildiğini yazdı.

İsrail uçakları gece bombardımanı için Lübnan hava sahasını kullanırken Şam'dan fırlatılan savunma amaçlı bazı füzelerden bazılarının Lübnan sınırları içerisinde yer alan bölgelere düştüğü görüldü. Suriye rejimine yakın haber kaynakları Golan ekseninden de füzelerin ateşlendiğini duyurdu. İsrail saldırılarında toplam 12 kişi öldü. 20'den fazla yaralı var.