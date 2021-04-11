Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Birkaç önemli istisna dışında dünya ülkelerinin birçoğu aşıya ulaşmakta zorluk yaşıyor. Artan mutasyonlar, bürokrasi ve mevcut aşılara olan güvensizlik, aşı şirketlerinin taahhütlerini yerine getirmemesi aşılara ulaşımda sıkıntıya sebep oldu. Dünyanın en zengin ülkelerinde bile aşının sadece yaşlılar ve ön saflarda çalışanlar gibi öncelikli gruplarla sınırlandırılması aşı olmak isteyenleri başka yollardan aşı bulmaya zorladı. Nüfusundan fazla aşı tedarik eden ya da aşıyı üreten birçok ülke, dağıtmak yerine, ağır darbe alan ülke turizmini canlandırmak için kullanıyor. ABD, BAE, Sırbistan, Rusya, İngiltere, Küba ve Yeni Zelanda’da birçok seyahat acentesi aşı olmak isteyenler için turlar düzenlemeye başladı.

FLORİDA CAZİBE MERKEZİ

Aşı turizminin en yaygın olduğu ülkelerden biri de ABD'deki Florida eyaleti. Eyalet, ikamet şartı aramayınca sıra beklemek istemeyen Amerikalılar Florida’ya akın etti. Saati 5 bin doları bulan özel jetlerle aşı turları düzenlenmeye başladı. Hatta Arjantin, Brezilya, Kanada ve Venezuela gibi ülkelerden uluslararası ziyaretçiler aşı olabilmek için Florida’da turlar düzenledi. Yetkililer, turistlerin aşı olmalarını engelleyen düzenleme yapmak zorunda kaldı.

EN ÇOK HİNDİSTAN'DAN

Uluslararası düzeyde, "aşı turizmi" kavramı ilk olarak Hindistan'da ortaya çıktı. Gem Tours & Travels ajansı kasım ayının sonunda, 10 yıllık geçerli bir Amerikan vizesi ile Hintlileri Bombay'dan New York'a 4 günlük konaklama rezervasyonu yapmaya davet etti. Bu seyahat karşılığında ise 2.000 dolarlık bir meblağ belirlendi. Gem Tours & Travels veya Zenith Holidays gibi ülkenin bazı tur operatörleri, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere veya Rusya için "her şey dâhil" paketler sunuyor. Teklifte: uçak biletleri, konaklama, bazen küçük bir kültürel ziyaret ve aşı yer alıyor. Hattı ikinci dozu alıncaya kadar bulunduğu yerde kalma (şu anda 3 ila 12 hafta arasında) veya çift sefer yapma teklif ediliyor.

SIRBİSTAN'DA FAZLA RUSYA REVAÇTA

Yedi milyon nüfusuna rağmen 15 milyon aşı dozu almayı başaran Sırbistan, kendi vatandaşlarını aşı olmaya ikna edemediğinden bunu turizm için kullanıyor. Ülkede AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm ve Sputnik V'den oluşan bir menü mevcut. Rusya da uluslararası turistleri sadece aşı yaptırmak amacıyla karşılama kabul eden ülkelerden. Gayriresmî yollardan yürütülen aşı turizmi, temmuzdan itibaren ülke politikasına dönüşecek. Sputnik V, aşı turizmiyle ilgilenenleri temmuzdan itibaren ülkeye davet edecek.

KÜBA'DA TURİSTLERE BEDAVA

Küba da aşıyı yeni bir turistik cazibe merkezi hâline getirdi. Havana'daki Finlay Enstitüsü, yabancıları aşı yaptırmak için ülkeye çekmek amacıyla mart ayından itibaren Karayip adasına geziler düzenliyor. Küba, ileri düzeyde test edilen dört aşıdan biri olan Soberana 2 aşısının "100 milyon dozunu" üretmeyi planlıyor. Milyonlarca dozu Vietnam, İran, Venezuela ve Hindistan'a gönderme söze veren Küba‘nın aşısı henüz ruhsatlandırılmadı. Yeni Zelanda ise Endonezya, Avustralya, Filipinler ve Japonya vatandaşlarının turizm adı altında aşı olabilmek için tercih ettiği yerlerden biri oldu.

DUBAİ'DE SEÇKİNLERE ÖZEL HİZMET

Turist ve gezgin kimliğini kullanarak aşı olmak isteyenlerin uğrak yerlerinden biri de Dubai. İngiltere merkezli Knightsbridge Circle adlı özel bir kulüp, üyelerinin Sinopharm aşısına özel erişim için BAE hükûmeti ile bir ortaklık kurmayı başardığını bildirdi. Kulüp, seçkin müşterileri için özel jetlerle seyahatler düzenliyor. Ünlülerle öğle yemeği ayarlamak ve son derece beğenilen moda ürünleri satın almak gibi bir takım organizasyonlarla 31 Ocak'tan bu yana Çin Sinopharm Amerikan Pfizer / BioNTech aşısı olmayı başaran özel kişilerin yıllık üyeliği 25.000 pound (yaklaşık 22.000 avro).